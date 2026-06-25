Астраханец получил 7 суток ареста за метание сдачи в продавщицу из-за мороженого

В Астраханской области мужчина попал под арест на семь суток из-за скандала в магазине. Он ругался на продавщицу, размахивал руками и метал в неё сдачей, которую получил за мороженое. Соответствующие материалы поступили в распоряжение РИА «Новости».

По словам продавщицы, посетитель громко матерился и вёл себя агрессивно. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. В суде мужчина признал вину. Судья учёл, что ранее он уже привлекался к ответственности, и назначил семь суток ареста. Что именно стало причиной скандала, в документах не уточняется.

Ранее в Партизанске суд приговорил 74-летнего пенсионера к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Причина — он пытался убить соседа из-за клумбы с цветами. Кроме того, его признали виновным в незаконном хранении самодельного оружия. Мужчина выстрелил в грудь 40-летнему соседу во время ссоры. Подумав, что убил его, пенсионер скрылся. Оружие и патроны он закопал на участке у родственников.