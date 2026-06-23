Модница в худи «Падший ангел» раскаялась в краже из собора, и суд её немного простил

В Сыктывкаре вынесен приговор молодой жительнице, которая вместе с сообщником похитила деньги и ценности из Свято-Стефановского кафедрального собора. На заседание суда она пришла в худи с надписью «Падший ангел». Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда Республики Коми.

В Сыктывкаре девушка в худи «Падший ангел» пришла в суд по делу о краже в соборе. Видео © VK / Сыктывкарский городской суд Республики Коми

Вечером 9 декабря 2025 года фигурантка вместе с соучастником под видом прихожан проникли в собор и спрятались внутри до закрытия. Ночью они вышли из укрытия и забрали из церковной лавки денежные средства, серебряные украшения и церковные товары, включая пожертвования из ящиков.

На следующий день девушку задержали. В ходе разбирательства она признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, однако с учётом меры пресечения — домашнего ареста и ограничений — сумма была снижена до 50 тысяч рублей.

Ранее в России была раскрыта серия краж из храмов, совершённых в нескольких регионах. Злоумышленники действовали в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, выбирая религиозные объекты для проникновения и хищений. В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты похищенные ценности на сумму около полумиллиона рублей.