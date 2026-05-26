Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 10:25

Банда совершала налёты на российские храмы и украла 13 икон на 500 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России полиция накрыла банду, совершавшую кражи в храмах. Ограблены были церкви в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. У обвиняемых во время обысков изъято награбленное на сумму в полмиллиона рублей. Кадрами поимки преступников делится официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В РФ поймали банду, грабившую храмы. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Они выбирали объект преступного посягательства и вели наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи», — уточнили в полиции.

Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Ярославской области. Один был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Они сознались в краже 13 икон. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полиция устанавливает причастность грабителей и к другим аналогичным кражам.

Россиян предупредили о риске кражи денег со счёта мобильного телефона
Россиян предупредили о риске кражи денег со счёта мобильного телефона

Ранее Верховный суд России отменил обвинительный приговор школьнице из Татарстана, которую ранее признали виновной в мелкой магазинной краже. Высшая судебная инстанция пришла к выводу, что совершённое несовершеннолетней деяние является малозначительным. Девочке предоставили право на реабилитацию.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МВД РФ
  • Ирина Волк
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar