Банда совершала налёты на российские храмы и украла 13 икон на 500 тысяч рублей

В России полиция накрыла банду, совершавшую кражи в храмах. Ограблены были церкви в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. У обвиняемых во время обысков изъято награбленное на сумму в полмиллиона рублей. Кадрами поимки преступников делится официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Они выбирали объект преступного посягательства и вели наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи», — уточнили в полиции.

Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Ярославской области. Один был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Они сознались в краже 13 икон. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полиция устанавливает причастность грабителей и к другим аналогичным кражам.

