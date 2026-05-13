Верховный суд отменил приговор школьнице, осуждённой за магазинную кражу

Верховный суд России отменил обвинительный приговор школьнице из Татарстана, которую ранее признали виновной в мелкой магазинной краже. Об этом сообщает ТАСС.

Высшая судебная инстанция пришла к выводу, что совершённое несовершеннолетней деяние является малозначительным. Девочке предоставили право на реабилитацию.

По материалам дела, школьница украла товары из гипермаркета в Бугульме. Общая стоимость похищенного составила 5674 рубля. Родственники девочки полностью возместили ущерб магазину. Несмотря на это, мировой судья признал её виновной, а вышестоящие инстанции оставили приговор без изменений. Позже дело дошло до Верховного суда, который отменил ранее вынесенные решения.

Ранее в Омске 15-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников и перевела им деньги, отложенные на выпускной вечер. Схема началась с просьбы назвать код из SMS — якобы для «проверки успеваемости». После этого с подростком связался злоумышленник. Он представился сотрудником «Госуслуг».