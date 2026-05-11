Россиянину грозит 99-летний запрет на въезд в Таиланд из-за кражи чупа-чупсов

Российского туриста могут депортировать из Таиланда после конфликта в супермаркете на Патонге. По данным телеграм-канала Mash, 34-летний Валентин несколько раз выносил из магазина чупа-чупсы, не оплачивая их.

Продавцы сначала не обращали внимания на мелкий ущерб, но после очередного случая сделали мужчине замечание и вызвали полицию. Турист, как утверждается, был сильно пьян и решил, что «всё включено» действует не только в отеле.

После требования оплатить леденцы россиянин начал угрожать владельцам маркета прямо при сотрудниках. Заявление о краже продавцы писать не стали, однако мужчину задержали за угрозы убийством и оскорбление полицейской.

Теперь его ждут суд, туристическая тюрьма и депортация в Россию за счёт родственников. По данным канала, въезд в Таиланд ему могут закрыть на 99 лет.

