Пропавший после лечения в Таиланде 39-летний москвич работал журналистом

39-летний московский журналист Андрей Скворцов пропал без вести в Таиланде после того, как обратился за медицинской помощью в местную клинику. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, Скворцов прилетел в Бангкок из Вьетнама и остановился в хостеле Y&D на улице Кхаосан. Из-за слишком острой еды у него начались проблемы с желудком, и он отправился в больницу.

После лечения с ним произошло нечто странное: знакомые, видевшие его на майских праздниках, отмечали неадекватное поведение. Одному из свидетелей журналист пожаловался, что потерял деньги и документы. Позже выяснилось, что похожего человека заметили полицейские. Он рассказал им о пропаже, они отвезли его к зданию российского посольства, но оно оказалось закрыто из-за праздников. Дальнейшая судьба москвича неизвестна.

Родственники Андрея уже вылетели в Бангкок на поиски. К розыску подключились и волонтёры: по городу расклеены ориентировки.

Ранее сообщалось, что мужчина прибыл в Бангкок 29 апреля и поселился в хостеле на улице Кхаосан. По словам родственников, у него и раньше возникали проблемы с пищеварением — с непривычной местной едой сразу не сложилось.