Пропавший в Бангкоке москвич жаловался на голоса в голове

Пропавший в Бангкоке 39-летний москвич Андрей перед исчезновением жаловался родным на плохое самочувствие и голоса в голове после приёма лекарства. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, вечером 1 мая мужчина обратился в больницу с приступом панкреатита. Через несколько часов он написал близким, что после выписанного препарата у него кружится голова и появились слуховые галлюцинации.

На следующий день Андрей перестал выходить на связь. Очевидцы рассказали, что видели его в странном состоянии: он размахивал руками, разбил стекло в таунхаусе, порезался и сбежал. Поиски продолжаются.

Друзья смогли попасть в номер россиянина в отеле — там остались его вещи и документы. Родные пытались узнать в больнице, какое лекарство ему назначили, но медкарту им не выдали, сославшись на ошибку в документах.

Напомним, что мужчина прилетел в Бангкок 29 апреля и заселился в хостел на улице Кхаосан. Родственники рассказали, что у него раньше были проблемы с пищеварением — с непривычной кухней сразу не заладилось.