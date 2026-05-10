Звонил из полиции, просил деньги и исчез: Россиянина ищут на Пхукете

Россиянин из Ростовской области пропал на Пхукете после звонка родным из полицейского участка. Об этом РИА «Новости» сообщила волонтёр и администратор канала «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По её словам, 34-летний Валех Гасанов жил в Таиланде больше года. Незадолго до исчезновения он рассказал матери по телефону, что познакомился с местной девушкой. 2 мая мужчина позвонил Валентине из полицейского участка и сообщил, что с него требуют штраф от 5 до 10 тысяч батов (11,5–23 тыс. рублей). Денег при себе у него не было.

За что именно его задержали, Гасанов объяснить не успел: разговор оборвался. Мать перевела сыну всю сумму на штраф. После этого мужчина исчез и больше не выходил на связь. Поисками россиянина уже занялись волонтёры. Информация о его местонахождении пока не поступала.

