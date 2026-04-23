В Омске школьница отдала мошенникам деньги, собранные всем классом на выпускной

В Омске 15-летняя школьница стала жертвой мошенников и перевела им деньги, собранные на выпускной. Злоумышленники запугали подростка угрозами уголовного преследования для её родителей, пишет Mash.

Сначала девочку попросили назвать код из СМС под предлогом проверки успеваемости. Затем ей позвонил человек, представившийся сотрудником «Госуслуг», и сообщил, что её аккаунт якобы взломан, а средства отправлены на счета запрещённых организаций.

Чтобы избежать ответственности, ей предложили «спасти ситуацию» и перевести деньги на указанные реквизиты. Подросток взяла дома конверт с наличными, собранными со всего класса, и отправилась к банкомату.

Мать вместе с полицией нашла её во время попытки перевести очередную сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

