Обстрелявший соседа за клумбу пенсионер из Приморья получил 7 лет колонии

Суд в Партизанске приговорил 74-летнего пенсионера к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Мужчина пытался убить соседа из-за клумбы с цветами. Также его признали виновным в незаконном хранении самодельного огнестрельного оружия, сообщила прокуратура Приморья.

Конфликт произошёл в апреле 2026 года в селе Авангард. Пожилой мужчина выстрелил в грудь 40-летнему соседу во время ссоры. Пенсионер решил, что сосед скончался, и скрылся с места происшествия. Самодельное оружие и боеприпасы он закопал на участке родственников.

Помимо срока, у мужчины конфисковали автомобиль, на котором он перевозил оружие. Также суд удовлетворил гражданский иск соседа на 700 тысяч рублей.

Ранее в Петрозаводске 38-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на четвёртом этаже. Под огонь попали двое 34-летних мужчин, которые получили огнестрельные ранения. Пострадавших экстренно госпитализировали, а стрелявшего задержали.