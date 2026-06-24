Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 13:26

Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге, пострадал человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Неизвестные открыли стрельбу по двум автобусам в Екатеринбурге, в результате пострадал один человек. Информацию о случившемся подтвердили ТАСС в УМВД России по городу.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №12. Там уточнили, что на месте работают сотрудники территориального отдела. Пострадавшему оказали помощь, о его состоянии подробности не приводятся.

В полиции заявили, что сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, кто может быть причастен к инциденту. Информацию о произошедшем подтвердили также в администрации Екатеринбурга.

Житель Петрозаводска обстрелял прохожих из своей квартиры, есть пострадавшие
Житель Петрозаводска обстрелял прохожих из своей квартиры, есть пострадавшие

На днях Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы по 12-летнему школьнику в посёлке Красный Яр под Новосибирском, где ребёнок получил огнестрельное ранение во время катания. Пострадавшего доставили в больницу. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, к проверке также подключилась прокуратура региона, продолжаются установление деталей инцидента и поиск возможных причастных лиц.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar