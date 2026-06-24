Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге, пострадал человек

Неизвестные открыли стрельбу по двум автобусам в Екатеринбурге, в результате пострадал один человек. Информацию о случившемся подтвердили ТАСС в УМВД России по городу.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №12. Там уточнили, что на месте работают сотрудники территориального отдела. Пострадавшему оказали помощь, о его состоянии подробности не приводятся.

В полиции заявили, что сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, кто может быть причастен к инциденту. Информацию о произошедшем подтвердили также в администрации Екатеринбурга.

На днях Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы по 12-летнему школьнику в посёлке Красный Яр под Новосибирском, где ребёнок получил огнестрельное ранение во время катания. Пострадавшего доставили в больницу. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, к проверке также подключилась прокуратура региона, продолжаются установление деталей инцидента и поиск возможных причастных лиц.