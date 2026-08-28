Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 02:22

Дмитриев обвинил милитаристов Европы во лжи о конфликте на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения конфликта в Европе распространяют ложные версии происходящего на Украине.

По его словам, такие заявления используются для того, чтобы затянуть боевые действия и извлечь из них выгоду. Дмитриев написал об этом в X, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия не планирует нападать на страны НАТО.

«Европейские поджигатели войны распространяют ложные версии событий, чтобы затянуть конфликт на Украине и нажиться на нём», — написал Дмитриев.

«Придумки о войне»: Зачем Европа и Украина создают коалицию противоракетной обороны
«Придумки о войне»: Зачем Европа и Украина создают коалицию противоракетной обороны

Ранее Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов «энергетическим самоубийством». Так он прокомментировал данные, согласно которым стоимость СПГ в Северо-Западной Европе достигла максимума с января 2023 года на фоне сокращения поставок через Ормузский пролив. Дмитриев отметил, что европейские страны столкнулись с высокими ценами на топливо и исторически низким уровнем запасов газа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar