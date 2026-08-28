Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения конфликта в Европе распространяют ложные версии происходящего на Украине.

По его словам, такие заявления используются для того, чтобы затянуть боевые действия и извлечь из них выгоду. Дмитриев написал об этом в X, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия не планирует нападать на страны НАТО.

«Европейские поджигатели войны распространяют ложные версии событий, чтобы затянуть конфликт на Украине и нажиться на нём», — написал Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов «энергетическим самоубийством». Так он прокомментировал данные, согласно которым стоимость СПГ в Северо-Западной Европе достигла максимума с января 2023 года на фоне сокращения поставок через Ормузский пролив. Дмитриев отметил, что европейские страны столкнулись с высокими ценами на топливо и исторически низким уровнем запасов газа.