Отказ Европейского союза от российских энергоресурсов привёл к энергетическим проблемам, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о росте цен на газ в Европе.

По данным издания, стоимость сжиженного природного газа в северо-западной части Европы достигла максимального уровня с января 2023 года на фоне сокращения поставок через Ормузский пролив.

Дмитриев заявил, что ситуация показывает последствия отказа от российских поставок. По его словам, европейские страны столкнулись с высокими ценами и снижением запасов топлива.

«Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчёркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов», – написал спецпредставитель президента РФ в соцсети.

Ранее Life.ru писал, что в Германии призвали возобновить поставки российского газа по «Северному потоку». Политики связали проблемы с запасами топлива и ростом цен с отказом от прежней энергетической модели. В Европе продолжаются споры о том, насколько нынешняя стратегия позволяет обеспечить промышленность и население доступной энергией.