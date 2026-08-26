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Регион
26 августа, 02:46

Дмитриев назвал отказ ЕС от газа из РФ энергетическим самоубийством

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отказ Европейского союза от российских энергоресурсов привёл к энергетическим проблемам, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о росте цен на газ в Европе.

По данным издания, стоимость сжиженного природного газа в северо-западной части Европы достигла максимального уровня с января 2023 года на фоне сокращения поставок через Ормузский пролив.

Дмитриев заявил, что ситуация показывает последствия отказа от российских поставок. По его словам, европейские страны столкнулись с высокими ценами и снижением запасов топлива.

«Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчёркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов», – написал спецпредставитель президента РФ в соцсети.

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Ранее Life.ru писал, что в Германии призвали возобновить поставки российского газа по «Северному потоку». Политики связали проблемы с запасами топлива и ростом цен с отказом от прежней энергетической модели. В Европе продолжаются споры о том, насколько нынешняя стратегия позволяет обеспечить промышленность и население доступной энергией.

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Юния Ларсон
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