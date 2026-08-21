Основательница BSW Сара Вагенкнехт призвала Германию возобновить поставки российского газа по «Северному потоку» на фоне исторически низкого для августа уровня запасов в хранилищах. Она также потребовала отставки министра экономики Катерины Райхе.

«Пустые газохранилища — это провал государства. Министр экономики Райхе несёт ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку», — заявила Вагенкнехт.

Политик считает, что Минэкономики в течение нескольких месяцев недостаточно активно реагировало на ситуацию с запасами. Выходом она назвала возвращение к более дешёвым энергоносителям из России и возобновление работы «Северного потока».

К середине августа немецкие газохранилища были заполнены примерно наполовину. По данным отраслевого объединения INES, 16 августа показатель составлял около 49,4% — это минимум для этой даты с начала ведения статистики в 2011 году. Годом ранее запасы были на 16,3 процентного пункта выше.

На ситуацию обратили внимание и в Левой партии. Её сопредседатель Инес Швердтнер призвала власти задействовать находящиеся под государственным контролем энергетические компании для ускоренного пополнения резервов и предложила направить на эти цели доходы от налога на сверхприбыль энергоконцернов.

При этом в правительстве ФРГ пока не ожидают дефицита газа зимой. В Минэкономики признают, что уровень запасов ниже прошлогоднего, но считают безопасность поставок обеспеченной за счёт импорта из Норвегии и работы СПГ-терминалов. Основную ответственность за закачку газа ведомство возлагает на участников рынка.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё весной немецкие газохранилища оказались заполнены лишь примерно на четверть. Уже тогда представители отрасли предупреждали, что низкие запасы могут создать дополнительные риски в случае холодной зимы или перебоев с импортом.