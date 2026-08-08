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8 августа, 13:06

Газовые хранилища пустеют: Европе предрекли дорогую зиму из-за решения Германии

Politico: Европе грозит дорогая зима из-за низких запасов газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Европа может столкнуться с ростом цен на газ и отопление предстоящей зимой. Риск усиливает ситуация в Германии, власти которой не хотят закупать топливо для хранилищ за счёт бюджета, пишет Politico.

К 6 августа немецкие ПХГ были заполнены менее чем на 48%, а европейские — примерно на 58%. Для ЕС это самый низкий показатель за последние 15 лет, утверждает издание.

Ситуация в Германии особенно важна для соседей: на страну приходится около пятой части всех мощностей хранения газа в Евросоюзе. Глава ассоциации операторов ПХГ INES Себастьян Хайнерманн назвал нынешний уровень запасов исторически низким.

Обычно компании закупают топливо летом, когда оно дешевле, а расходуют зимой. В этом году схема работает хуже из-за высоких цен и перебоев на энергетическом рынке, связанных в том числе с проблемами судоходства через Ормузский пролив.

Берлин вмешиваться пока не собирается. В Минэкономики ФРГ считают, что закачкой должны заниматься частные компании и трейдеры, а государственные закупки лишь дополнительно разгонят стоимость газа.

Частные операторы рассчитывают довести заполненность немецких хранилищ примерно до 76%. Однако в INES предупреждают: при аномально холодной зиме даже такого запаса может оказаться недостаточно.

В этом случае проблемы способны затронуть не только Германию, но и соседние страны, которым Берлин должен помогать при чрезвычайных ситуациях с газоснабжением. Среди них Австрия, Италия, Дания и Швейцария.

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Ещё в конце июня Еврокомиссия заявляла, что объём газа в хранилищах пока не создаёт непосредственной угрозы для прохождения зимы. Однако в Брюсселе уже тогда называли главным риском нестабильные цены и следили за ситуацией в Ормузском проливе, способной повлиять на энергетический рынок.

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Полина Никифорова
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