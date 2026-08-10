«Амбассадор санкций» Германия злится на Испанию, экономика которой растёт благодаря газу из РФ

Испания наращивает закупки российского сжиженного природного газа на фоне более быстрого экономического роста, чем в среднем по еврозоне. На это обратило внимание немецкое издание Merkur, связавшее конкурентные преимущества страны в том числе с более дешёвыми энергоресурсами.

По данным издания, в мае 2026 года Россия обеспечила 27,8% потребностей Испании в газе. Это на 58,5% больше, чем за тот же месяц годом ранее. В июне РФ вновь стала вторым крупнейшим поставщиком топлива в страну после Алжира.

Значительную роль в поставках играет долгосрочный контракт Naturgy с проектом «Ямал СПГ», заключённый в 2013 году. Merkur отмечает, что соглашение обеспечивает Испании доступ к российскому СПГ, который обходится дешевле ряда альтернативных поставок.

Авторы материала считают, что это даёт Мадриду преимущество на фоне Германии, которая после отказа от значительной части российских энергоресурсов перешла на более дорогие источники. При этом напрямую объяснять экономический рост Испании только поставками из РФ оснований нет — это одна из причин, которую выделяет немецкое издание.

Дополнительным фактором Merkur называет особенности оформления партий СПГ в испанских портах. По данным издания, местная таможня быстрее выдаёт необходимые сертификаты для российских грузов, что упрощает их приём.

При этом Евросоюз уже утвердил поэтапный отказ от российского газа. Полный запрет на импорт СПГ по действующим долгосрочным контрактам должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — осенью того же года.

Ранее Life.ru рассказывал, что в первой половине 2026 года Евросоюз закупил рекордные 9,89 млн тонн СПГ с российского проекта «Ямал». Испания стала одним из крупнейших покупателей, получив 2,7 млн тонн.