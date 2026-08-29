«Ни фактов, ни доказательств»: Стубб не поверил в планы России напасть на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб публично усомнился в одном из самых тревожных сценариев для стран НАТО – возможном нападении России на альянс. По его словам, имеющиеся у финских спецслужб данные не дают оснований считать такой сценарий реальным.

Стубб заявил, что не верит в намерение Москвы атаковать НАТО, и подчеркнул, что основывается в этом вопросе именно на информацию разведки. При этом заявления о якобы готовящемся нападении он сравнил с попытками предсказывать будущее без реальных оснований.

«Не верю, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО», – заявил финский президент в интервью немецкой газете Bild.

По словам Стубба, у него нет данных, которые позволяли бы сделать противоположный вывод. Политик отметил, что разговоры о будущем нападении России больше напоминают гадание, чем оценку конкретных фактов.

«Если бы у кого-то был такой шар – замечательно. Но я просто не вижу ни доказательств, ни фактов в пользу этого», – подчеркнул президент Финляндии.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп также заявил об отсутствии угрозы нападения России на страны НАТО. Американский президент связал свою оценку с переговорами с Владимиром Путиным и отметил, что российский лидер не станет атаковать территорию альянса.