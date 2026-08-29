«Ответ прольёт крокодиловы слёзы»: Диесен раскритиковал НАТО за эскалацию с РФ
Диесен: В НАТО не готовы взять ответственность за контрудары России по Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
НАТО не просчитывает последствия дальнейшей эскалации против России и не готово отвечать за ответные удары Москвы. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в своём блоге в X.
Он раскритиковал удары по гражданской инфраструктуре России и задался вопросом, зачем продолжать подобную тактику, учитывая превосходство Москвы в военной авиации и ограниченные возможности украинской ПВО.
«Политико-медийная элита НАТО всегда переходит от восторга во время безрассудной эскалации к крокодильим слезам, когда следует ответный удар», — написал Диесен.
По его мнению, подобные решения не подвергаются должному анализу, поэтому западные страны продолжают прежний курс, несмотря на риск дальнейшего усиления противостояния. Профессор также призвал отказаться от расширения НАТО и перейти к завершению конфликта с Россией.
Ранее президент.США Дональд Трамп не ожидает нападения России на страны НАТО. Американский лидер связал такую оценку со своими переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным и прямо заявил, что Москва не станет атаковать территорию альянса.
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