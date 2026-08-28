Bloomberg: В НАТО обсуждали расширение контактов с Россией по военной линии

Страны НАТО в последние месяцы обсуждали возможность расширить контакты с Россией по линии разведки и военных ведомств. Такой диалог, по данным Bloomberg, рассматривается как способ снизить риск ошибок, недопонимания и прямого столкновения сторон.

«В последние месяцы союзники по НАТО обсуждали, как усилить взаимодействие с Россией как на разведывательном, так и на военном уровне, чтобы избежать просчётов и недопонимания», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

Обсуждение происходило на фоне сохраняющейся напряжённости между Москвой и альянсом. При этом европейские чиновники, на которых ссылается Bloomberg, заявили, что не располагают доказательствами подготовки Россией нападения на страны НАТО или Балтии с использованием обычных вооружений.

Материал вышел после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Российская сторона официально подтвердила, что он встречался с директором СВР Сергеем Нарышкиным, однако содержание переговоров не раскрывалось. Сергей Нарышкин назвал подобные контакты обычной практикой разведсообществ.

В Кремле также подчёркивали, что каналы между спецслужбами сохранялись даже в наиболее напряжённые периоды отношений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценивал сам факт таких контактов.

Накануне Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. Глава СВР отметил, что прямые контакты разведслужб разных государств позволяют поддерживать рабочую связь даже в условиях серьёзных политических противоречий.