Чистая спекуляция: бывший разведчик Эстонии высмеял «планы» России атаковать НАТО

У России нет намерений нападать на страны НАТО. Об этом рассказал специалист по безопасности и бывший руководитель Службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс, слова которого приводит телерадиокомпания ERR.

«Что касается подобных общих оценок в духе того, что Россия «может что-то сделать», за ними не стоит какого-либо весомого указания на то, что она это действительно планирует», — приводят его слова журналисты.

Сакс обратил внимание на сроки предполагаемой операции — с осени нынешнего года до 2029 года. По его мнению, такой временной отрезок выглядит абсурдно.

Эксперт подчеркнул, что Москва точно не готовит подобных планов. Он добавил, что трудно понять, была ли это утечка от американских властей или личная инициатива отдельных сотрудников разведки. Гадать об этом он не стал, назвав опубликованные данные спекуляцией, а не докладом с конкретной разведывательной оценкой.

В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведку написала, что Россия якобы готовит «ограниченное нападение» на альянс.

Незадолго до этого бывший президент Финляндии Саули Ниинистё также усомнился в реальности сценария, при котором Россия атакует страны НАТО. В интервью немецкому журналу Spiegel он заявил, что не верит в распространённые на Западе прогнозы о прямом столкновении Москвы с альянсом. По словам политика, западные власти регулярно используют такие предупреждения, чтобы запугивать население.