Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не считает реальным сценарий нападения России на страны НАТО. Об этом политик рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel, отметив, что не верит в распространённые на Западе прогнозы о возможном прямом столкновении Москвы с Североатлантическим альянсом.

«Я не верю в нападение России на территорию НАТО», — заявил Ниинистё.

Финский политик также высказался о том, как в западных странах воспринимают возможную российскую угрозу. По его мнению, западные политики регулярно используют подобные предупреждения для того, чтобы запугивать население и переключать внимание общества с внутренних проблем.

Ниинистё отметил, что российские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерений атаковать государства НАТО. В качестве примера он привёл слова президента России Владимира Путина, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, почему Москве не имеет смысла начинать войну против стран Североатлантического альянса.

По словам Ниинистё, заявления о возможном нападении России многие воспринимают как инструмент политической пропаганды. Он подчеркнул, что «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

При этом бывший президент Финляндии считает, что Европе рано или поздно придётся восстановить прямой диалог с Москвой. По его мнению, без участия России невозможно полноценно обсуждать будущую систему безопасности на европейском континенте. Одной из ключевых тем возможных переговоров Ниинистё назвал создание новой архитектуры европейской безопасности. Он отметил, что Москва поднимает этот вопрос уже давно.