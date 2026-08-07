Экс-президент Финляндии призвал Европу обсуждать с РФ архитектуру безопасности

Европе придётся вернуться к прямому диалогу с Россией, если она хочет участвовать в формировании будущей системы безопасности на континенте. Такое мнение бывший президент Финляндии Саули Ниинистё высказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Первой причиной для переговоров он назвал обсуждение новой архитектуры европейской безопасности. По словам Ниинистё, Москва давно поднимает эту тему, а вопрос уже звучал во время встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Если состоится дискуссия о европейской архитектуре безопасности, то европейцам следует в любом случае сидеть за столом переговоров», – заявил бывший финский лидер.

Второй темой должен стать период после завершения конфликта на Украине. Ниинистё считает, что через Европу фактически пройдёт новая линия противостояния, сравнимая с разделением континента после Второй мировой войны.

Он напомнил, что в годы холодной войны наличие ядерного оружия вынуждало СССР и США договариваться и создавать механизмы, сдерживающие дальнейшую эскалацию. По мнению экс-президента, современная Европа сначала должна обеспечить способность наносить серьёзный ответный ущерб в условиях гибридного противостояния. После этого, считает Ниинистё, ЕС вместе с США и другими странами следует обсуждать с Москвой правила, которые помогут избежать новых гибридных конфликтов даже при крайне напряжённых отношениях.

«И затем в качестве следующего шага нам нужно – вместе с США и другими – вести переговоры с Россией о том, как во времена ненависти нам избежать гибридных конфликтов», – подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен обвинил часть политической элиты страны в стремлении к дальнейшему обострению отношений с Россией. По его мнению, Москве и Хельсинки рано или поздно придётся восстанавливать связи, однако для этого финским властям сначала необходимо пересмотреть прежние решения.