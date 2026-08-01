Финляндия закрыла калитки на границе с РФ из-за чумы свиней на своей территории

Финляндия приняла решение закрыть охотничьи калитки на границе с Россией из-за африканской чумы свиней. Об этом со ссылкой на пограничную службу страны сообщил телерадиоканал Yle.

Причиной стала вспышка заболевания, зафиксированная у поросят диких кабанов в Виролахти на юге Суоми. Откуда опасное заболевание прибыло в страну — большая загадка, и точных версий пока нет.

Представитель округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф пояснил, что охотничьи проходы будут закрыты до особого распоряжения. Ведомство также ввело запрет на охоту, лесозаготовительные работы и свободный выгул собак в окрестностях очага заражения. Кроме того, в трёхкилометровой зоне вокруг места обнаружения инфицированных животных запретили сбор грибов и ягод.

Напомним, в Финляндии впервые выявили вирус африканской чумы свиней. Геном возбудителя был обнаружен методом ПЦР у павших диких кабанов. Сейчас результат генетического анализа ожидает подтверждения в лаборатории Евросоюза. АЧС не представляет опасности для человека, однако наносит серьёзнейший урон популяции диких кабанов и сельскому хозяйству, поскольку заболевшие животные не поддаются лечению, а вакцины от вируса не существует.