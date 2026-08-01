Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 16:42

Финляндия закрыла калитки на границе с РФ из-за чумы свиней на своей территории

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Финляндия приняла решение закрыть охотничьи калитки на границе с Россией из-за африканской чумы свиней. Об этом со ссылкой на пограничную службу страны сообщил телерадиоканал Yle.

Причиной стала вспышка заболевания, зафиксированная у поросят диких кабанов в Виролахти на юге Суоми. Откуда опасное заболевание прибыло в страну — большая загадка, и точных версий пока нет.

Представитель округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф пояснил, что охотничьи проходы будут закрыты до особого распоряжения. Ведомство также ввело запрет на охоту, лесозаготовительные работы и свободный выгул собак в окрестностях очага заражения. Кроме того, в трёхкилометровой зоне вокруг места обнаружения инфицированных животных запретили сбор грибов и ягод.

Эстония лишила ВСУ консервов из мяса чумных кабанов и передала их своей армии
Эстония лишила ВСУ консервов из мяса чумных кабанов и передала их своей армии

Напомним, в Финляндии впервые выявили вирус африканской чумы свиней. Геном возбудителя был обнаружен методом ПЦР у павших диких кабанов. Сейчас результат генетического анализа ожидает подтверждения в лаборатории Евросоюза. АЧС не представляет опасности для человека, однако наносит серьёзнейший урон популяции диких кабанов и сельскому хозяйству, поскольку заболевшие животные не поддаются лечению, а вакцины от вируса не существует.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Финляндия
  • Животные
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar