Эстония не отправила украинским военным консервы из мяса диких кабанов. Продукцию изготовили из животных, отстрелянных из-за вспышки африканской чумы свиней. Вместо ВСУ свинину после АЧС получили эстонская армия и продовольственный банк. Об этом сообщил портал Delfi.

«Консервы из диких кабанов передали армии и Eesti Toidupank вместо Украины», — пишет издание.

По данным портала, африканская чума свиней охватила Эстонию в конце июня прошлого года. Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил делать консервы из мяса отстреленных кабанов для украинских солдат. Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии заказало более 514 тысяч банок.

Ранее российские военные обнаружили истощённые тела украинских солдат на брошенных позициях ВСУ в селе Верхняя Терса Запорожской области. Скончавшиеся бойцы противника были одеты в зимнюю форму. Эта находка указывает на проблемы со снабжением, обмундированием и ротацией. Также фиксируется дефицит продовольствия в подразделениях ВСУ.