ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 22:40

Эстония лишила ВСУ консервов из мяса чумных кабанов и передала их своей армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Krzeslak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Krzeslak

Эстония не отправила украинским военным консервы из мяса диких кабанов. Продукцию изготовили из животных, отстрелянных из-за вспышки африканской чумы свиней. Вместо ВСУ свинину после АЧС получили эстонская армия и продовольственный банк. Об этом сообщил портал Delfi.

«Консервы из диких кабанов передали армии и Eesti Toidupank вместо Украины», — пишет издание.

По данным портала, африканская чума свиней охватила Эстонию в конце июня прошлого года. Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил делать консервы из мяса отстреленных кабанов для украинских солдат. Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии заказало более 514 тысяч банок.

Нос воротят даже бездомные кошки: Европа «помогала» Волчанску несъедобными консервами
Нос воротят даже бездомные кошки: Европа «помогала» Волчанску несъедобными консервами

Ранее российские военные обнаружили истощённые тела украинских солдат на брошенных позициях ВСУ в селе Верхняя Терса Запорожской области. Скончавшиеся бойцы противника были одеты в зимнюю форму. Эта находка указывает на проблемы со снабжением, обмундированием и ротацией. Также фиксируется дефицит продовольствия в подразделениях ВСУ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Эстония
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar