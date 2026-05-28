Европейские продукты в Харьковской области пошли разве что в помойку. Житель Волчанска, попросивший не называть его имя ради собственной безопасности, рассказал шокирующую правду: пока город был под контролем ВСУ, западные «гостинцы» не хотели есть даже бродячие коты.

«Коты не ели – такого качества была гуманитарная помощь. Была польская еда, консервы латвийские, фасоль украинская. Открываешь консервы – они нос воротят. Если голодные – не едят», — поделился очевидец с РИА «Новости».

Русскую гуманитарку в том же Волчанске люди разбирали с благодарностью. Сам мужчина признался: пока была возможность, он пользовался именно российскими запасами. Кашу, кстати, по его словам, усатые тоже уплетали за милую душу.

Ранее Life.ru рассказывал о другом ужасе Волчанска. Местный житель выжил после того, как дрон ВСУ целенаправленно преследовал его и нанёс 20 ранений.