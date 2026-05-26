Российские военные обнаружили истощённые тела украинских солдат на брошенных позициях ВСУ в селе Верхняя Терса Запорожской области. Скончавшиеся бойцы противника были одеты в зимнюю форму. Всё это говорит об отсутствии снабжения, обмундирования, ротации и дефиците продовольствия. Об этом рассказал РИА «Новости» военнослужащий морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар.

«(Обнаруженные — прим. Life.ru) свежие тела погибших — такие истощённые, в зимней одежде», — поделился российский солдат.

Тела бойцов ВСУ находили в мае этого года во время наступления 55-й гвардейской дивизии ВС РФ. Наши военные отметили, что Киев совсем не проводил ротацию войск, а просто бросил своих солдат умирать на позициях без должного снаряжения и еды. Видимо, и приказов к отступлению от украинского командования не было.

В боях за Верхнюю Терсу в Запорожской области Вооружённые силы Украины понесли значительные потери. Они лишились более двух рот личного состава, шести боевых бронированных машин, семнадцати пикапов, пятнадцати квадроциклов, более тридцати наземных роботизированных комплексов и свыше шестидесяти тяжёлых гексакоптеров R-18.