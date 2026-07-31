Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 18:10

В Финляндии впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов

Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Финляндии впервые зафиксирован случай африканской чумы свиней. Вирус выявлен у павших диких кабанов, доставленных в финское продовольственное ведомство. Результат генетического анализа, проведённого 30 июля, ожидает подтверждения в лаборатории Евросоюза.

«Первый случай [заражения] вирусом, вызывающим африканскую чуму свиней, в Финляндии был зафиксирован 30 июля 2026 года. Вирусный геном был выявлен методом ПЦР у павших диких кабанов», — сообщили в управлении по безопасности пищевых продуктов.

АЧС не опасна для человека, но наносит серьёзный урон популяции кабанов и сельскому хозяйству: заболевшие животные не лечатся, вакцины от вируса нет.

Эстония лишила ВСУ консервов из мяса чумных кабанов и передала их своей армии
Эстония лишила ВСУ консервов из мяса чумных кабанов и передала их своей армии

Ранее российские эпидемиологи начали изучение высокоактивного природного очага чумы в Монголии. Специалисты Роспотребнадзора проводят полевые исследования, лабораторные тесты подтвердили активность очага. Поводом стал случай бубонной чумы у жителя аймака Ховд, заразившегося при разделке сурка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar