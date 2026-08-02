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2 августа, 17:01

Элита Финляндии жаждет войны с Россией, заявил экс-депутат Туртиайнен

Экс-депутат Туртиайнен: Финская элита хочет войны с РФ, чтобы скрыть провалы

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что часть политической элиты страны якобы заинтересована в обострении отношений с Россией. Как отметил экс-депутат, война для правящих кругов стала способом уйти от ответственности за нарушение конституции и провальную внутреннюю политику.

«Всё, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, — всё это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придётся отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией), чтобы с помощью неё уйти от ответственности»,цитирует политика РИА «Новости».

По словам Туртиайнена, отношения между Москвой и Хельсинки необходимо восстанавливать, однако перед этим финским властям придётся признать ошибки в собственной политике. Политик отметил, что именно вопрос ответственности за прежние решения стал одной из главных проблем современной Финляндии.

Туртиайнен занимал пост депутата финского парламента с 2019 по 2023 год. В 2021 году его исключили из партии «Истинные финны», после чего он создал движение «Власть принадлежит народу». Новая партия выступала за сохранение связей с Россией и против вступления Финляндии в НАТО. В конце 2025 года Туртиайнен вместе с супругой переехал в Россию и получил статус беженца.

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Ранее Туртиайнен заявлял, что Финляндия представляет угрозу безопасности России. Финское общество постепенно готовят к возможной войне. Подобные настроения формируются под влиянием местных средств массовой информации, где Россию, как он утверждает, всё чаще представляют в качестве потенциальной угрозы.

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Полина Никифорова
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