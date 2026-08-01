Признание из Хельсинки: Финны наслушались пропаганды и готовятся воевать с Россией
Экс-депутат Туртиайнен: Финны наслушались пропаганды и готовятся воевать с РФ
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Жителей Финляндии подталкивают к подготовке к возможной войне с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил переехавший жить в РФ бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.
По его словам, общественные настроения формируются под воздействием публикаций в СМИ, где Россию представляют как потенциальную угрозу.
«Да, они готовятся, что очень печально», — сказал Туртиайнен.
Экс-парламентарий утверждает, что пытался убедить соотечественников в отсутствии у Москвы планов нападать на другие государства. Однако, по его оценке, информационный фон лишь усилил тревогу и страх среди населения.
Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия лишается крупных доходов из-за разрыва связей с Санкт-Петербургом. По мнению аналитиков, закрытие границы уже обошлось восточным регионам страны в сотни миллионов евро. Вместе с тем власти страны хотят перекрыть Финский залив, чтобы отгородиться ещё сильнее. Ограничения в воздушном пространстве там уже введены.
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