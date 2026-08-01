Жителей Финляндии подталкивают к подготовке к возможной войне с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил переехавший жить в РФ бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

По его словам, общественные настроения формируются под воздействием публикаций в СМИ, где Россию представляют как потенциальную угрозу.

«Да, они готовятся, что очень печально», — сказал Туртиайнен.

Экс-парламентарий утверждает, что пытался убедить соотечественников в отсутствии у Москвы планов нападать на другие государства. Однако, по его оценке, информационный фон лишь усилил тревогу и страх среди населения.