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1 августа, 13:37

Признание из Хельсинки: Финны наслушались пропаганды и готовятся воевать с Россией

Экс-депутат Туртиайнен: Финны наслушались пропаганды и готовятся воевать с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Жителей Финляндии подталкивают к подготовке к возможной войне с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил переехавший жить в РФ бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

По его словам, общественные настроения формируются под воздействием публикаций в СМИ, где Россию представляют как потенциальную угрозу.

«Да, они готовятся, что очень печально», — сказал Туртиайнен.

Экс-парламентарий утверждает, что пытался убедить соотечественников в отсутствии у Москвы планов нападать на другие государства. Однако, по его оценке, информационный фон лишь усилил тревогу и страх среди населения.

Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией
Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия лишается крупных доходов из-за разрыва связей с Санкт-Петербургом. По мнению аналитиков, закрытие границы уже обошлось восточным регионам страны в сотни миллионов евро. Вместе с тем власти страны хотят перекрыть Финский залив, чтобы отгородиться ещё сильнее. Ограничения в воздушном пространстве там уже введены.

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Владимир Озеров
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