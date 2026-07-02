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2 июля, 03:46

Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над Финским заливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hivaka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hivaka

Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил страны. О причинах введения ограничений и других подробностях не сообщается.

«Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива», – говорится в публикации.

Агентство также не приводит объяснений, почему Хельсинки пошёл на этот шаг.

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Финский залив – важный морской и воздушный коридор, связывающий Балтийское море с Санкт-Петербургом и другими российскими портами. Его восточная часть примыкает к границам России и Эстонии.

Ранее Life.ru писал, что Польша подняла в воздух дежурные истребители ВВС и авиацию союзников из-за активности ВС РФ на Украине. Этой ночью были приведены в готовность наземные системы ПВО и радиолокационного обнаружения.

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Юния Ларсон
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