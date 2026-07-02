Польша подняла в воздух истребители из-за активности России на Украине

Польша подняла в воздух дежурные истребители ВВС и авиацию союзников из-за якобы активности ВС РФ на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооружённых сил страны.

По утверждению польской стороны, в состояние готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.

Напомним, в ночь на 2 июля ВС РФ начали массированную атаку на военные и инфраструктурные объекты Украины. Удары наносятся беспилотниками «Герань-3», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». В Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде прогремели десятки мощных взрывов