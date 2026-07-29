Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов связи о прекращении обслуживания опор ЛЭП с волоконно-оптическими линиями связи с 2027 года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, компания планирует прекратить эксплуатацию опор, на которых размещены кабели связи, а в дальнейшем может демонтировать часть инфраструктуры.

Источники газеты объяснили решение прекращением поставок электроэнергии в Финляндию из России с 2022 года. Обслуживать линии только ради телекоммуникационного оборудования стало невыгодно энергетическим компаниям.

В «Россетях» сообщили, что участок ЛЭП 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля/ПС Кюми с российской стороны находится в режиме ограниченной эксплуатации с 2022 года. Передача электроэнергии и технологической информации по нему не осуществляется.

По оценкам собеседников «Коммерсанта», после 2022 года через Финляндию проходит около 60–70% зарубежного трафика российских операторов. На линии электропередачи приходится до 30% всех каналов связи с финским направлением.

Российские операторы сейчас обсуждают с финскими телеком-компаниями альтернативные маршруты. В качестве возможных вариантов рассматриваются направления через Белоруссию, Прибалтику и подводные кабели.

Прекращение работы части ВОЛС может повлиять на качество связи на Северо-Западе России, однако перенастройка маршрутов позволит сохранить передачу данных, отмечает издание.

Ранее сообщалось о масштабном отключении электроэнергии в Грузии. Причиной аварии стал выход из строя высоковольтной линии «Имерети» напряжением 500 кВ, через которую проходила основная нагрузка энергосистемы страны. Специалисты уже проводят восстановительные работы, однако точная причина повреждения ЛЭП пока не установлена.