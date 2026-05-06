6 мая, 14:44

Молдавия хочет выставить счёт России за повреждение ЛЭП

Обложка © chatgpt

Молдавия получила счёт за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты и планирует направить его России, заявил министр энергетики страны Дорин Жунгиету, его слова приводит NewsMaker.

По словам чиновника, счёт поступил от украинской компании «Укрэнерго». Расходы на ремонт составили около €20 тыс., что эквивалентно примерно 500 тыс. леев или 2,7 млн рублей.

Жунгиету сообщил, что Кишинёв намерен направить счёт Российской Федерации через Министерство иностранных дел. По утверждению молдавского министра, Россия якобы «атаковала линию» и повредила инфраструктуру Молдавии.

Курс на русофобию: Что будет с отношениями РФ и Молдавии после выхода Кишинёва из СНГ
Между тем Молдавию обвинили в поставках беспилотников для ВСУ. В Москве заявляли, что зафиксировали нарушение Молдавией собственного нейтрального статуса. До этого неоднократно сообщалось, что через территорию республики проходит транзит военной помощи Киеву. Однако теперь речь идёт уже не только о транзите, но и о собственном производстве дронов.

Николь Вербер
