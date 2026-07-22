Аналитик Линден назвал безумием курс Финляндии на разрыв с Санкт-Петербургом

Финляндия теряет экономические возможности из-за разрыва контактов с Санкт-Петербургом, считает финский аналитик Сакари Линден. По его мнению, нынешний курс властей не соответствует интересам страны. Об этом он написал в соцсети X.

«Учитывая географическое положение Финляндии, отказ от экономических возможностей, которые предоставляет такая метрополия, как Санкт-Петербург, — это чистейшее безумие. Политическая элита Финляндии не думает ни об интересах страны, ни об интересах финнов. Финляндии срочно нужны перемены», — заявил он.

Линден написал это, комментируя статью Naapuriseura о том, что восточная Финляндия «в шоке», теряя сотни миллионов евро из-за закрытия границы. Инвестиции в модернизацию приграничных постов в городах у границы также сократились. А прекращение железнодорожных поставок удобрений может серьёзно повредить порту, который теряет более пятой части своего грузопотока.

Напомним, Россия уведомила Финляндию о приостановке движения поездов через несколько железнодорожных пунктов на общей границе. Ограничения затронут как приграничные станции, так и крупные транспортные узлы, связывающие страны. В списке значатся Вартиус—Люття, Ниирала—Вяртсиля, Иматра—Светогорск, а также станции Выборг и Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге. Финская сторона подтвердила получение уведомления.