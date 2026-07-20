В Эстонии не спешат повторять за Финляндией и наглухо закрываться от России

Эстония не намерена вслед за Финляндией полностью перекрывать пограничные пункты на границе с Российской Федерацией. С таким разъяснением выступил министр внутренних дел республики Игорь Таро в эфире государственного телерадиовещателя ERR.

По его словам, решение об открытии или закрытии границы принимается исключительно на основе оценки существующих рисков. Если бы стране угрожала реальная опасность, КПП были бы немедленно закрыты, добавил глава эстонской дипломатии.

При этом Таро напомнил, что пропускной режим и так действует с серьёзными ограничениями. Обладателей туристических виз в страну не пускают, а въезд разрешён лишь в исключительных случаях по гуманитарным или иным веским причинам.

К слову, с 9 июля на пограничных переходах Эстонии и Польши для россиян с европейскими документами ввели усиленные проверки. Хуже всего, по рассказам очевидцев, ситуация на КПП Койдула — Куничина Гора, куда многие поехали в надежде избежать 12–20-часовых очередей в Нарве. Теперь мужчин с российским паспортом, имеющих ВНЖ, ПМЖ или второе гражданство, вызывают на собеседования, которые хоть и длятся по 10–20 минут, однако ожидания вызова приходится ждать от пяти до десяти часов. Женщин, детей и пожилых это не касается.