«Прогоняют через фильтр»: На границе с ЕС россиян с ВНЖ допрашивают по 10 часов

С 9 июля на эстонских и польских пунктах пропуска для россиян с европейскими документами ввели усиленные проверки. Наиболее сложная ситуация — на КПП Койдула — Куничина Гора на границе с Эстонией и на переходе Гжехотки — Мамоново-2 в Калининградской области, сообщает сайт MK.ru.

«Самый треш творится на Койдуле. Многие туда поехали, потому что не хотели стоять на границе в Нарве по 12-20 часов. Думали, что Койдула — южная граница, людей там меньше, проскочим. Никакие допросы там раньше не проводили. А теперь мы попали! Мужчины часами сидят и ждут, пока их вызовут на разговор», — рассказывает мужчина.

По словам очевидцев, пограничники вызывают на собеседования мужчин с российским паспортом, имеющих вид на жительство, ПМЖ или второе гражданство. Женщин, детей и пожилых людей это не касается. Сама беседа длится 10–20 минут, но ожидание вызова может занять от пяти до десяти часов.

«Меня наши остановили. На собеседовании смотрели документы, задавали стандартные вопросы: зачем уехал, почему, где живёшь, чем занимался. Интересовались про Украину и вообще про жизнь. Телефон тоже смотрели. Ещё на российской стороне спрашивали, как в Европе к русским относятся. То есть теперь получается: Эстония выясняет, что ты делал в России, Россия — что делал в Европе», — расссказал очевидец.

В пеших очередях ситуация особенно тяжёлая: нет мест для ночлега, негде поменять деньги. Водителей пропускают быстрее, но пассажиры автобусов вынуждены ждать, пока всех допросят. На эстонской стороне проверяют фотографии в телефонах, содержимое компьютеров, записывают ответы о месте работы, жительства и целях поездки. На российской стороне тоже проводят собеседования — спрашивают об отношении к Европе, жизни за границей и об Украине.

«Ощущение, что всех пытаются прогнать через фильтр», — жалуются путешественники.

Причины ужесточения не объясняют. В соцсетях связывают это с новыми санкциями ЕС и возможным поиском тех, кто живёт в России, но сохраняет европейский ВНЖ. Многие говорят, что после таких проверок пропадает желание куда-либо ездить.