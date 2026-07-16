Мужчин допрашивают часами: Польша и Эстония «трясут» туристов на границе по пути в Россию

Польша и Эстония усилили проверки европейских туристов, которые направляются в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчин могут допрашивать в течение нескольких часов, а некоторых — убеждать подписать документы о сотрудничестве с местной полицией.

Пробка на границе. Видео © SHOT

По информации канала, наиболее тщательным проверкам подвергаются путешественники, пересекающие границу пешком. Во время бесед сотрудники пограничных служб выясняют цели поездки, сроки пребывания, мотивы визита, а также проверяют содержимое мобильных телефонов.

Собеседники SHOT рассказали, что некоторым мужчинам предлагали подписать согласие на сотрудничество с полицией Польши или Эстонии «в случае агрессии России». Особое внимание уделяется гражданам России, имеющим вид на жительство в странах Европы.

При этом, по словам источников, граждан Германии на польско-российской границе, как правило, пропускают без дополнительных проверок.

При этом на границе Эстонии «пробки» из туристов, стремящихся в Россию, стали нормой. Всё дело в решении Таллина сократить на четыре часа часы работы пограничного перехода в Нарве. Из-за этого люди даже вынуждены ночевать под открытым небом. Особенно большие очереди скапливаются перед праздниками — так было в канун 9 Мая и Дня России.