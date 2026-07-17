В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских воинов

Власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских военнослужащих в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Об этом заявили в посольстве России в Таллине.

На этом месте захоронены 795 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. До конца 2024 года монумент числился в государственном регистре памятников старины. Дальнейшая судьба мемориала российской стороне неизвестна. В дипмиссии обратили внимание, что работы провели без публичных заявлений.

Посольство назвало произошедшее актом государственного вандализма. Дипломаты потребовали предоставить сведения об эксгумации останков красноармейцев и месте их возможного перезахоронения. По мнению представителей РФ, таким образом руководство республики пытается переписать историю и стереть память о тех, кто погиб при освобождении страны.

В диппредставительстве также напомнили, что осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов предусматривает уголовную ответственность. Случаи демонтажа советских монументов в Эстонии, Латвии и Литве участились после начала спецоперации на Украине.

Ранее Life.ru писал, что в конце июня Владимир Зеленский анонсировал установку памятника Ивану Мазепе в центре Киева — на месте демонтированного в 2013 году монумента Ленину. Украинский лидер заявил, что новый объект появится возле Бессарабского рынка.