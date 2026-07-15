Киевские власти снесли памятник Михаилу Глинке в подконтрольном Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье снесли памятник русскому композитору Михаилу Глинке. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Монумент находился у здания областной филармонии с 1955 года. Рядом расположен концертный зал имени Глинки. Памятник оставался одним из последних в городе объектов, связанных с российским культурным наследием. В агентстве отметили, что планов по переименованию концертного зала пока не было.

Весной 2024 года Институт национальной памяти Украины включил Глинку (1804–1857) в перечень «имперских» деятелей культуры. Ведомство рекомендовало местным властям убрать из публичного пространства все связанные с ними объекты. В этот список вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Гавриил Державин, Иван Тургенев и другие.

В заключении института говорится, что Глинка представляет собой один из самых узнаваемых символов русской культуры и «культурный маркер» русского мира. Авторы документа сочли чествование композитора на Украине недопустимым. По их мнению, это нивелирует различия между украинской и российской национальными идентичностями и внедряет представление об общей истории и культуре двух народов. Эксперты расценили это как угрозу для национальной безопасности Украины. В вину Глинке поставили оперу «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), посвящённую борьбе русского народа против польских интервентов в начале XVII века. В институте посчитали, что это произведение отражает монархические убеждения композитора и его русский патриотизм.

Ранее в городе Каменка Черкасской области Украины демонтировали памятник писателю Александру Пушкину. Решение о сносе принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежал монумент. Перед демонтажем памятник лишили статуса объекта культурного наследия. Его переместили на охраняемую территорию на основании договора бесплатного временного хранения.