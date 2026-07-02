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2 июля, 15:02

В украинской Каменке снесли памятник Пушкину

Памятник Пушкину в Каменке. Обложка © Wikimedia Commons / Половко Сергей

Памятник Пушкину в Каменке. Обложка © Wikimedia Commons / Половко Сергей

В городе Каменка Черкасской области Украины демонтирован памятник писателю Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на Черкасскую областную военную администрацию.

Решение о сносе принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежит монумент. Предварительно памятник лишили статуса объекта культурного наследия.

«На основании договора бесплатного временного хранения он перемещён на охраняемую территорию», — приводит агентство слова представителя администрации.

Что теперь поставят на пустыре вместо монумента, пока неизвестно.

В немецком Хемере украли бронзовый памятник Пушкину
В немецком Хемере украли бронзовый памятник Пушкину

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве на Андреевском спуске снесли памятник Михаилу Булгакову. Теперь там остался лишь пустой постамент. Примечательно, что писатель является коренным киевлянином, но теперь до этого там никому нет дела.

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Владимир Озеров
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