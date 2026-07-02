В украинской Каменке снесли памятник Пушкину

В городе Каменка Черкасской области Украины демонтирован памятник писателю Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на Черкасскую областную военную администрацию.

Решение о сносе принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежит монумент. Предварительно памятник лишили статуса объекта культурного наследия.

«На основании договора бесплатного временного хранения он перемещён на охраняемую территорию», — приводит агентство слова представителя администрации.

Что теперь поставят на пустыре вместо монумента, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве на Андреевском спуске снесли памятник Михаилу Булгакову. Теперь там остался лишь пустой постамент. Примечательно, что писатель является коренным киевлянином, но теперь до этого там никому нет дела.