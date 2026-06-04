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4 июня, 14:42

Писатель-киевлянин больше не в почёте: В столице Украины снесли памятник Булгакову

В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Решение о сносе монумента Киевсовет принял ещё в декабре прошлого года.

Демонтаж памятника Булгакову. Видео © YouTube / Некреча

В четверг профильные Telegram-каналы обнародовали видеозаписи, на которых видно, как рабочие коммунальных служб грузят обломки монумента в машину. Также на кадрах запечатлён пустующий постамент, с которого сняли скульптуру.

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Ранее суд в Вильнюсе отменил решение о демонтаже памятника поэтессе Саломее Нерис, посчитав, что она не выполняла политическую функцию в советский период, а доказательств активного участия в структурах СССР недостаточно. Решение может быть обжаловано, а памятник ранее пытались снести как идеологический объект.

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Дарья Денисова
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