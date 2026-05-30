Архангелогородца оштрафовали на 30 тыс. за вандализм у памятника «Русским жёнам»

Житель Архангельска получил административный штраф после публикации ролика с осквернением памятника «Русским жёнам — берегиням семейного очага». Об этом говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Причиной для разбирательства стал ролик, который автор разместил в Telegram и TikTok. На кадрах запечатлено, как он прикрепляет к монументу пластиковую панель смыва от унитаза и сопровождает происходящее грубой бранью. В момент инцидента архангелогородец был пьян.

Публикация быстро привлекла внимание правоохранительных органов. После проверки в отношении автора составили административный протокол. Его действия квалифицировали как размещение в интернете материалов, выражающих неуважение к человеческому достоинству и государственной символике.

Во время судебного заседания фигурант подтвердил свою причастность к произошедшему. Своё поведение он объяснил неудачной попыткой пошутить. По итогам рассмотрения дела суд назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

Памятник «Русским жёнам — берегиням семейного очага» в Архангельске был открыт в 2009 году на проспекте Чумбарова-Лучинского (у дома № 17). Автором скульптурной композиции выступил архангельский скульптор Сергей Сюхин. Монумент посвящён русской женщине как опоре семьи, хранительнице домашнего уюта, любви и верности. Композиция включает три фигуры: женщину с Евангелием на коленях, ребёнка и кота. Сюжет отражает традиционный уклад Поморья: пока мужчины уходили на долгие промыслы, женщина оставалась полноправной правительницей хозяйства; она прядёт, творит молитву о спасении суженого и его возвращении невредимым. Прялка с веретеном символизируют непрерывность семейных традиций, а кот — домовитость и уют.

Похожий случай ранее произошёл в Санкт-Петербурге, где следователи возбудили уголовное дело после инцидента на Марсовом поле. Фигурантом дела стал мужчина, которого обвинили в осквернении воинского захоронения и мемориального комплекса «Борцам революции». Кроме того, действия затронули расположенный там Вечный огонь.