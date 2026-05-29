29 мая, 09:30

Суд в Вильнюсе отменил решение о сносе памятника советской поэтессе Нерис

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ muzikusajunga

Региональный административный суд в Вильнюсе отменил решение комиссии по десоветизации о демонтаже памятника поэтессе Саломее Нерис. Об этом сообщает Delfi.

Суд указал, что Нерис не выполняла политическую функцию в советский период. Также, по мнению инстанции, не было представлено достаточных доказательств её активного участия в структурах СССР и принятии политических решений. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Высшем административном суде Литвы.

Комиссия по десоветизации постановила демонтировать памятник в августе 2024 года, сочтя его идеологическим объектом. Это вызвало критику со стороны общественников и литературоведов.

Распоряжение о сносе обжаловали Ассоциация деятелей искусств Литвы и внучка поэтессы Саломея Бучайте. Нерис считается классиком литовской литературы, хотя власти указывали на её участие в делегации, которая в 1940 году обращалась к СССР с просьбой принять Литву в состав Союза.

