Борец со сносом советских памятников сбежал из Латвии в Россию

Латвию покинул активист Александр Жгун, известный своей борьбой за сохранение памятников советской эпохи. На родине ему грозило суровое наказание, и он прибыл в Россию, сообщил журналист Алексей Стефанов в Telegram-канале.

«Да, это правда. Только что говорил с Сашей по телефону. У него российский номер, он в Пскове, в центре размещения беженцев и счастлив. Через несколько месяцев в Латвии его могли посадить в тюрьму навсегда по вымышленному обвинению в создании политической ОПГ», — рассказал он.

Уже в России он отправил жене сообщение, что не вернётся. Жгун признаёт, что его могут назвать трусом, но оставляет это на совести критиков.

«Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение, которое далось мне очень нелегко. Не дожидаться же когда мне в зале суда наденут наручники и отправят в тюрьму. Выход один — бежать из Латвии. Сказав дома, что я поехал на рыбалку, в последний раз с болью в сердце переступил порог дома, закрыл за собой дверь и ушёл», — объясняет Жгун.

Ранее переехавшая в Россию из Латвии девушка рассказала о давлении со стороны местных спецслужб. За месяц до отъезда её вызвали на допрос и потребовали удалить все публикации в TikTok, где она высказывалась о России и событиях в Донбассе, пригрозив уголовным делом по трём статьям в случае отказа. По словам женщины, разговор был крайне неприятным: её предупредили, что она может не выйти, и ей было очень страшно. Она согласилась выполнить требования, чтобы семья могла спокойно уехать, и рассказала правду уже в России.