Задержанный за лекцию о КНДР российский учёный выслан из Латвии в Эстонию

Российский кореевед Андрей Ланьков, задержанный в Латвии во время лекции о Северной Корее, сообщил о прибытии в Эстонию. По его словам, после оформления формальностей полиция доставила его к границе, где его уже ожидал автомобиль. Дальнейшую дорогу учёному помогли организовать друзья и знакомые.

«Полиция была очень вежливой и доброжелательной… меня посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе», — написал Ланьков в Telegram.

Учёный отметил, что был задержан вечером 24 февраля и впоследствии выдворен из Латвии. Он связал произошедшее с решением главы МИД страны Байбы Браже и добавил, что латвийские власти внесли его в «чёрный список».