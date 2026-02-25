Ланьков заявил, что его задержали по решению главы МИД Латвии и депортируют в Эстонию

Решение о задержании известного корееведа Андрея Ланькова в Риге прямо во время лекции о Северной Корее приняла глава МИД Латвии Байба Браже. Об этом сообщил сам учёный.

«Решение министра иностранных дел», – коротко пояснил Ланьков в комментарии РБК.

Он также подтвердил, что власти Латвии внесли его в так называемый «чёрный список». Сотрудники муниципальной полиции увели эксперта перед началом лекции «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи», после чего доставили в миграционную службу. Организатор мероприятия – Curiosophy Events – сообщил, что об инциденте уведомили консула Австралии.

Сам Ланьков заявил РИА «Новости», что ситуация «почти что разрешилась» и его планируют депортировать в Эстонию. Он добавил, что намерен продолжить европейскую лекционную поездку.

«Да, планирую», – ответил учёный на вопрос, продолжит ли тур после депортации.

Андрей Ланьков – один из ведущих мировых специалистов по КНДР. Он родился в 1963 году в Санкт-Петербурге, окончил Восточный факультет ЛГУ, преподавал в СПбГУ, работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года является профессором Университета Кукмин в Сеуле. У него двойное гражданство – России и Австралии.

Ранее Life.ru писал, что журналиста Андреа Лучиди задержали в Турции и депортировали в Италию. По его словам, депортация прошла при участии итальянской полиции, а турецкие действия он назвал незаконными.