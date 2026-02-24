Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 19:20

В Латвии во время лекции задержали корееведа Андрея Ланькова

Андрей Ланьков. Обложка © Telegram / Андрей Ланьков

Андрей Ланьков. Обложка © Telegram / Андрей Ланьков

В Риге полицейские прервали лекцию известного российского востоковеда и корееведа Андрея Ланькова и увели его из аудитории. Инцидент произошёл вечером 24 февраля, когда учёный должен был выступать с лекцией о Северной Корее.

По информации портала Delfi со ссылкой на очевидцев, Ланькова задержали сотрудники муниципальной полиции и доставили в иммиграционную службу Латвии. Причины задержания пока не разглашаются.

Ланьков — один из ведущих мировых специалистов по КНДР, преподаёт в южнокорейском Университете Кукмин в Сеуле. Он регулярно выступает с лекциями и публикует статьи по восточноазиатской тематике.

Не желающий учить историю Зеленский ввёл санкции против российских историков
Не желающий учить историю Зеленский ввёл санкции против российских историков

Недавно в Краснодаре сотрудники ФСБ пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Мужчина 1985 года рождения собирал для украинских спецслужб данные об участниках СВО. Задержанный оказался сторонником радикальной украинской идеологии и администрировал Telegram-чат, где состояли представители спецслужб противника. Именно там он публиковал личные данные российских военнослужащих, передавая информацию напрямую неприятелю.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Латвия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar