Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских историков и организаций, которых в Киеве обвиняют в «оправдании СВО, фальсификации истории и похищении культурных ценностей».

В санкционный список попали соавтор школьного учебника по истории России Александр Чубарьян, историк Алексей Миллер, а также глава министерства культуры Херсонской области Артём Лагойский. Всего 29 имён.

Ранее главарь киевского режима в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что его не интересует российское «историческое дерьмо» на переговорах по Украине. По словам экс-комика, «тратить время на выяснение первопричин не нужно». В Госдуме посоветовали Зеленскому взять уроки истории у Мединского, а не истерить.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет устроить грандиозную церемонию подписания всех мирных документов по Украине в один день. При этом украинский политик указывает, что сперва нужно решить вопрос о гарантиях безопасности.