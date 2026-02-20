Задержанного в Турции журналиста Лучиди депортировали в Италию

«Я сейчас приехал в Италию после депортации. Здесь в самолёте была итальянская полиция. Они сказали, что турецкая полиция провела депортацию незаконно», — сказал он.

Напомним, в Турции 19 февраля прямо на улице повязали группу коммунистов. Активисты, среди которых были россиянка Татьяна Десятова, итальянец Андреа Лучиди и ещё четверо граждан разных стран, приехали в страну днём ранее, чтобы собрать данные о тюрьмах строгого режима. Утром в день задержания они встретились с представителями местной правозащитной конторы, а после вышли на улицу — и тут же попали в руки властей. В Турции пока молчат за что именно задержали итальянского журналиста и российскую активистку Татьяну Десятову.