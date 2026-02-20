Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 11:21

Задержанного в Турции журналиста Лучиди депортировали в Италию

Обложка © VK / ВФМ-2024 / WYF 2024

Задержанный ранее в Турции итальянский журналист Андреа Лучиди, имеющий также гражданство России был депортирован в Италию. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я сейчас приехал в Италию после депортации. Здесь в самолёте была итальянская полиция. Они сказали, что турецкая полиция провела депортацию незаконно», сказал он.

Напомним, в Турции 19 февраля прямо на улице повязали группу коммунистов. Активисты, среди которых были россиянка Татьяна Десятова, итальянец Андреа Лучиди и ещё четверо граждан разных стран, приехали в страну днём ранее, чтобы собрать данные о тюрьмах строгого режима. Утром в день задержания они встретились с представителями местной правозащитной конторы, а после вышли на улицу — и тут же попали в руки властей. В Турции пока молчат за что именно задержали итальянского журналиста и российскую активистку Татьяну Десятову.

BannerImage
Наталья Афонина
