Суд Варшавы снова отклонил жалобу на продление ареста учёного из Эрмитажа

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога и представителя Эрмитажа Александра Бутягина. Защита учёного просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог и даже предоставила поручительные письма европейских коллег.

Во вторник суд второй инстанции рассмотрел жалобу защиты на январское решение о продлении ареста и отклонил её. При этом декабрьское решение об аресте было отменено судом 10 февраля, однако учёный остаётся под стражей. Следующее заседание по вопросу экстрадиции российского учёного состоится до 4 марта.