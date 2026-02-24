Суд Варшавы снова отклонил жалобу на продление ареста учёного из Эрмитажа
Александр Бутягин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога и представителя Эрмитажа Александра Бутягина. Защита учёного просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог и даже предоставила поручительные письма европейских коллег.
Во вторник суд второй инстанции рассмотрел жалобу защиты на январское решение о продлении ареста и отклонил её. При этом декабрьское решение об аресте было отменено судом 10 февраля, однако учёный остаётся под стражей. Следующее заседание по вопросу экстрадиции российского учёного состоится до 4 марта.
Напомним, Александр Бутягин был задержан 4 декабре в Польше, когда ехал из Нидерландов на Балканы. В качестве причины заявлено его участие в раскопках на территории Крыма. Украина обвиняет его в нанесении вреда объектам культурного наследия и требует экстрадировать учёного. Обвинение квалифицирует его действия в рамках статьи уголовного кодекса, предусматривающей максимальное наказание до десяти лет тюрьмы.
